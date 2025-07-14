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В Самаре женщина восстановила перепланировку квартиры по решению суда

В Самаре жительница Ленинского района по решению суда вернула своей квартире первоначальный вид.

В Самаре жительница Ленинского района по решению суда вернула своей квартире первоначальный вид. Без согласования с контролирующими органами она демонтировала перегородку между кухней и коридором, перенесла дверные проемы и установила новые конструкции.

После вмешательства судебных приставов, которые предупредили о возможных мерах принудительного исполнения, женщина отказалась добровольно устранять нарушения. В результате её ограничили в праве выезда за границу и взыскали исполнительский сбор в 5 тысяч рублей.

Лишь после этих мер она привела квартиру в соответствие с установленными требованиями.

Напомним, ранее мы писали, что в конце июня в Самаре объявили тендер на капитальный ремонт улицы Дачной. Стоимость проекта — 183 миллиона рублей.