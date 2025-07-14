Поезд из Ростова час простоял в Кущевке из-за жары

Поезд № 810 Ростов — Кисловодск, на поездку в котором накануне пожаловались жители Ростовской области, был задержан в пути после временного отказа системы кондиционирования. Ситуацию прокомментировали в СКЖД.
Оказалось, что из-за проблем с охлаждением «Ласточку» пришлось остановить на станции Кущевка Краснодарского края. Сбой в работе кондиционеров произошел из-за аномально высокой температуры воздуха.
— Работу кондиционеров в поезде восстановили, пассажиры были обеспечены охлажденной питьевой водой. Задержка в пути составила около одного часа, — прокомментировали в СКЖД.
Напомним, 13 июля пассажиры поезда пожаловались в соцсетях на «сломанные кондиционеры и включенную печку». По словам людей, некоторым их попутчикам было настолько жарко, что они снимали майки. Потом ситуация все же исправилась, и в салоне установились более подходящие для поездки условия.
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