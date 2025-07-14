Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поезд из Ростова час простоял в Кущевке из-за жары

В СКЖД объяснили выключенные сплиты в поезде Ростов — Кисловодск.

Источник: Комсомольская правда

Поезд № 810 Ростов — Кисловодск, на поездку в котором накануне пожаловались жители Ростовской области, был задержан в пути после временного отказа системы кондиционирования. Ситуацию прокомментировали в СКЖД.

Оказалось, что из-за проблем с охлаждением «Ласточку» пришлось остановить на станции Кущевка Краснодарского края. Сбой в работе кондиционеров произошел из-за аномально высокой температуры воздуха.

— Работу кондиционеров в поезде восстановили, пассажиры были обеспечены охлажденной питьевой водой. Задержка в пути составила около одного часа, — прокомментировали в СКЖД.

Напомним, 13 июля пассажиры поезда пожаловались в соцсетях на «сломанные кондиционеры и включенную печку». По словам людей, некоторым их попутчикам было настолько жарко, что они снимали майки. Потом ситуация все же исправилась, и в салоне установились более подходящие для поездки условия.

Подпишись на нас в Telegram.