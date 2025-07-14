Поезд из Ростова час простоял в Кущевке из-за жары

Напомним, 13 июля пассажиры поезда пожаловались в соцсетях на «сломанные кондиционеры и включенную печку». По словам людей, некоторым их попутчикам было настолько жарко, что они снимали майки. Потом ситуация все же исправилась, и в салоне установились более подходящие для поездки условия.