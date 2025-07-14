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В Госдуму внесли проект о запрете выдачи микрозаймов в электронной форме

В ГД внесли проект о запрете МФО выдавать микрозаймы в электронной форме.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы внесли в Думу законопроект, которым предлагается запретить микрофинансовым организациям заключать договоры займа в электронной форме, документ доступен в думской электронной базе.

«Предлагается установить прямой запрет на заключение договоров микрозайма в электронной форме, в том числе с использованием простой электронной подписи или усиленной электронной подписи», — сказано в пояснительной записке.

Кроме того, законопроектом предусматривается, что в случае нарушения указанного запрета микрофинансовая организация лишается права требовать исполнения обязательств по такому договору.

По мнению авторов инициативы, данные изменения направлены на обеспечение надлежащей идентификации личности заемщика, укрепление доверия к финансовому рынку и снижение уровня спонтанного или неосознанного заимствования.

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