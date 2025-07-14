В Оренбурге вынесли приговор двум подросткам и взрослому за поджог

«Оренбургский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух несовершеннолетних и одного 24-летнего жителей города Оренбурга. В зависимости от роли они признаны виновными по чч. 4 и 5 ст. 33, п. “а” ч. 2 ст. 281 УК РФ (подстрекательство и пособничество в совершении диверсии группой лиц по предварительному сговору) и п. “а” ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору)», — говорится в сообщении.