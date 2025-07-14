В Оренбурге вынесли приговор двум подросткам и взрослому за поджог

УФА, 14 июл — РИА Новости. Суд в Оренбурге отправил в воспитательную колонию двоих подростков, их 24-летнего приятеля приговорил к 14 годам лишения свободы, их обвинили в диверсии за поджог объекта сотовой связи, сообщает СУСК РФ по региону.
«Оренбургский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух несовершеннолетних и одного 24-летнего жителей города Оренбурга. В зависимости от роли они признаны виновными по чч. 4 и 5 ст. 33, п. “а” ч. 2 ст. 281 УК РФ (подстрекательство и пособничество в совершении диверсии группой лиц по предварительному сговору) и п. “а” ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору)», — говорится в сообщении.
Следствием и судом установлено, что в мае 2024 года подросток в мессенджере договорился с незнакомцем за денежное вознаграждение совершить диверсию в Оренбурге. Поскольку он находился за пределами области, подбил на это двух друзей.
В июле его двое друзей, используя методы конспирации, прибыли к базовой станции сотовой связи одного из мобильных операторов, расположенной по Крутому переулку, где с помощью легковоспламеняющейся жидкости подожгли климатический шкаф. После получения денежных средств за проведенную диверсию обвиняемые были задержаны сотрудниками УФСБ России по Оренбургской области, следует из релиза.
«Приговором суда несовершеннолетним подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 лет 6 месяцев до 7 лет с отбыванием в воспитательной колонии. Совершеннолетний фигурант уголовного дела приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания — в исправительной колонии строгого режима», — сообщает ведомство.