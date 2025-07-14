Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент КХЛ Морозов рассказал, почему «Ладу» перевели в Западную конференцию

Глава лиги высказался о перестановках перед началом нового сезона.

Глава лиги высказался о перестановках перед началом нового сезона.

Тольяттинцев отправили на Запад в начале июля вместо «Витязя». У подмосковного коллектива возникли финансовые трудности, поэтому предстоящий розыгрыш КХЛ пропустит. Теперь в каждой конференции по 11 команд.

«Спортивный и географический принцип способствовал. Общались с клубом, оповестили, что рассматриваем вариант. Не было никаких противоречий этому решению, все это понимали. Вынесли на голосование правления, потом было принято на совете директоров», — объяснил глава лиги Алексей Морозов.

Подчеркнул: это была «равноценная замена на Западе».

«“Витязь” и “Лада” находятся в том же рейтинге по нашим подсчетам со спортивной точки зрения, ну и по географическому расположению», — резюмировал Морозов.

Недавно «автозаводцы» получили права на 25-летнего нападающего «Норильска» Дяденькина.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.