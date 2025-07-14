Президент КХЛ Морозов рассказал, почему «Ладу» перевели в Западную конференцию

Глава лиги высказался о перестановках перед началом нового сезона.
Тольяттинцев отправили на Запад в начале июля вместо «Витязя». У подмосковного коллектива возникли финансовые трудности, поэтому предстоящий розыгрыш КХЛ пропустит. Теперь в каждой конференции по 11 команд.
«Спортивный и географический принцип способствовал. Общались с клубом, оповестили, что рассматриваем вариант. Не было никаких противоречий этому решению, все это понимали. Вынесли на голосование правления, потом было принято на совете директоров», — объяснил глава лиги Алексей Морозов.
Подчеркнул: это была «равноценная замена на Западе».
«“Витязь” и “Лада” находятся в том же рейтинге по нашим подсчетам со спортивной точки зрения, ну и по географическому расположению», — резюмировал Морозов.
Недавно «автозаводцы» получили права на 25-летнего нападающего «Норильска» Дяденькина.
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