Волгоградский «Ротор» презентовал новую игровую форму на сезон 2025/2026

— Вдохновлённая духом игровых дизайнов, наша форма на сезон — дань уважения к золотым временам видеоигр, когда каждый пиксель имел значение. Мы выбрали ретро-стилистику, чтобы вернуть в мир спорта ностальгические ощущения, которые знакомы каждому из нас. Пиксели вызывают тёплые воспоминания о детстве и первых играх. Это напоминание о том, как важно сохранять связь с прошлым, даже когда мы стремимся к будущему. «Пиксель» это мост между поколениями, который объединяет игроков всех возрастов на поле и болельщиков на трибуне. Эта форма станет символом единства и командного духа. Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии. Время играть по-новому. Шаг за шагом! — заявили в пресс-службе «Ротора».