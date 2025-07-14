Луна сегодня 14 июля 2025 года: фаза, положение и влияние

14 июля 2025 года ночное небо освещает убывающая Луна, которая оказывает особое влияние на различные сферы нашей жизни. В этой статье мы подробно рассмотрим, какая сегодня Луна, в каком знаке зодиака она находится, и как ее текущая фаза может отразиться на вашем самочувствии, делах и отношениях.
Фаза Луны сегодня.
На 14 июля 2025 года Луна находится в фазе убывания — это период, который наступает после полнолуния и длится до последней четверти. В это время энергия, накопленная в полнолуние, постепенно снижается, что сказывается на активности и эмоциональном состоянии.
Основные характеристики Луны сегодня:
Звездная величина: −12,2;
Освещенность: 89,4%;
Размер: 0° 31' 37.3";
Возраст: 17,9 дней.
Что это значит?
Убывающая Луна — время для завершения дел, анализа и переоценки. Новые проекты лучше отложить, а вот подвести итоги, разобрать накопившиеся задачи или провести ревизию планов — отличная идея.
Луна сегодня в знаке Рыб.
14 июля ночное светило продолжает движение по знаку Рыб, что усиливает эмоциональность, интуицию и творческую энергию.
Как это влияет на нас?
Повышенная чувствительность — возможны перепады настроения, но также и глубокая эмпатия к окружающим.
Желание уединения — хочется спокойствия, тишины и отдыха в комфортной обстановке.
Творческий подъем — хороший день для искусства, медитации, йоги или духовных практик.
Влияние убывающей Луны на разные сферы жизни.
Настроение и эмоции.
Энергетика дня нестабильна: возможны моменты вдохновения, сменяющиеся апатией. Старайтесь избегать конфликтов и не принимайте важных решений под влиянием эмоций.2. Отношения.
Не лучший день для серьезных шагов в личной жизни — бракосочетаний, важных разговоров или новых деловых партнерств. Зато можно проанализировать текущие отношения и устранить недопонимание.
Финансы.
Период не подходит для крупных трат, инвестиций или новых проектов. Лучше сосредоточиться на планировании бюджета, возврате долгов или завершении текущих дел.
Работа и дела.
Энергии для старта новых задач может не хватить, зато хорошо завершать начатое, исправлять ошибки и заниматься рутинными вопросами.
Здоровье.
Благоприятное время для детокса, легкой диеты или очищающих процедур. Также полезны расслабляющие практики — массаж, ароматерапия, спа-процедуры. Луна завтра: что ожидать 15 июля?
15 июля 2025 года Луна останется в Рыбах и продолжит убывать. Энергетика дня сохранится спокойной и созерцательной — идеально для отдыха, творчества и завершения дел.
Календарь лунных фаз на июль 2025.
1−9 июля: растущая Луна.
10 июля: полнолуние.
11−23 июля: убывающая Луна.
24 июля: новолуние.
25−31 июля: растущая Луна.
Вывод: как провести 14 июля 2025 года?
Сегодняшний лунный день подходит для:
Анализа и завершения текущих дел;
Отдыха и творчества;
Очищения организма и духовных практик;
Планирования, но не активных действий.
Следите за лунными ритмами, чтобы жить в гармонии с природными циклами!
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