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Луна сегодня 14 июля 2025 года: фаза, положение и влияние

14 июля 2025 года ночное небо освещает убывающая Луна, которая оказывает особое влияние на различные сферы нашей жизни.

14 июля 2025 года ночное небо освещает убывающая Луна, которая оказывает особое влияние на различные сферы нашей жизни. В этой статье мы подробно рассмотрим, какая сегодня Луна, в каком знаке зодиака она находится, и как ее текущая фаза может отразиться на вашем самочувствии, делах и отношениях.

Фаза Луны сегодня.

На 14 июля 2025 года Луна находится в фазе убывания — это период, который наступает после полнолуния и длится до последней четверти. В это время энергия, накопленная в полнолуние, постепенно снижается, что сказывается на активности и эмоциональном состоянии.

Основные характеристики Луны сегодня:

Звездная величина: −12,2;

Освещенность: 89,4%;

Размер: 0° 31' 37.3";

Возраст: 17,9 дней.

Что это значит?

Убывающая Луна — время для завершения дел, анализа и переоценки. Новые проекты лучше отложить, а вот подвести итоги, разобрать накопившиеся задачи или провести ревизию планов — отличная идея.

Луна сегодня в знаке Рыб.

14 июля ночное светило продолжает движение по знаку Рыб, что усиливает эмоциональность, интуицию и творческую энергию.

Как это влияет на нас?

Повышенная чувствительность — возможны перепады настроения, но также и глубокая эмпатия к окружающим.

Желание уединения — хочется спокойствия, тишины и отдыха в комфортной обстановке.

Творческий подъем — хороший день для искусства, медитации, йоги или духовных практик.

Влияние убывающей Луны на разные сферы жизни.

Настроение и эмоции.

Энергетика дня нестабильна: возможны моменты вдохновения, сменяющиеся апатией. Старайтесь избегать конфликтов и не принимайте важных решений под влиянием эмоций.2. Отношения.

Не лучший день для серьезных шагов в личной жизни — бракосочетаний, важных разговоров или новых деловых партнерств. Зато можно проанализировать текущие отношения и устранить недопонимание.

Финансы.

Период не подходит для крупных трат, инвестиций или новых проектов. Лучше сосредоточиться на планировании бюджета, возврате долгов или завершении текущих дел.

Работа и дела.

Энергии для старта новых задач может не хватить, зато хорошо завершать начатое, исправлять ошибки и заниматься рутинными вопросами.

Здоровье.

Благоприятное время для детокса, легкой диеты или очищающих процедур. Также полезны расслабляющие практики — массаж, ароматерапия, спа-процедуры. Луна завтра: что ожидать 15 июля?

15 июля 2025 года Луна останется в Рыбах и продолжит убывать. Энергетика дня сохранится спокойной и созерцательной — идеально для отдыха, творчества и завершения дел.

Календарь лунных фаз на июль 2025.

1−9 июля: растущая Луна.

10 июля: полнолуние.

11−23 июля: убывающая Луна.

24 июля: новолуние.

25−31 июля: растущая Луна.

Вывод: как провести 14 июля 2025 года?

Сегодняшний лунный день подходит для:

Анализа и завершения текущих дел;

Отдыха и творчества;

Очищения организма и духовных практик;

Планирования, но не активных действий.

Следите за лунными ритмами, чтобы жить в гармонии с природными циклами!

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