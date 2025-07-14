Луна сегодня 14 июля 2025 года: фаза, положение и влияние

14 июля 2025 года ночное небо освещает убывающая Луна, которая оказывает особое влияние на различные сферы нашей жизни. В этой статье мы подробно рассмотрим, какая сегодня Луна, в каком знаке зодиака она находится, и как ее текущая фаза может отразиться на вашем самочувствии, делах и отношениях.