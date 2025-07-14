Тонны опасной кукурузы без обработки нашли в Волгоградской области

Как сообщили в Россельхознадзоре, при проверке выяснилось, что этикетки на упаковках не соответствовали требованиям. На них отсутствовали ключевые данные: научное название культуры на латинском, адрес ИП, дата упаковки, информация о примененных химических препаратах и их класс опасности. Также не было предупреждающей надписи о том, что семена обработаны химией.