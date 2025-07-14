Тонны опасной кукурузы без обработки нашли в Волгоградской области

В Волгоградской области специалисты надзорного ведомства выясняют ситуацию с поставкой семян кукурузы. Сельхозпроизводитель из Старополтавского района получил 7,5 тонны посадочного материала из Кабардино-Балкарии — но документы и маркировка товара оказались оформлены с нарушениями.
Как сообщили в Россельхознадзоре, при проверке выяснилось, что этикетки на упаковках не соответствовали требованиям. На них отсутствовали ключевые данные: научное название культуры на латинском, адрес ИП, дата упаковки, информация о примененных химических препаратах и их класс опасности. Также не было предупреждающей надписи о том, что семена обработаны химией.
— Такие ошибки нарушают правила реализации и перевозки семян, установленные Приказом Минсельхоза № 347, — пояснили специалисты. — После проверки отправителю было направлено официальное предостережение.
Специалисты ведомства напомнили, что правильная маркировка — не формальность, а важная мера безопасности и контроля качества. Особенно это касается продукции, которая будет использоваться для дальнейшего возделывания и попадет в цепочку производства сельхозпродукции.