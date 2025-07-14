В Самаре начали снимать фильм «Над уровнем неба» о любви и путешествии

В выходные в Самаре начались съёмки художественного фильма «Над уровнем неба» — первого полнометражного проекта московского режиссёра и сценариста Надежды Сабо. Об этом сообщают в мэрии города.
По сюжету две москвички, Лера и Аня, приезжают в Самару, знакомятся с местным жителем Егором и открывают для себя город за пределами туристических маршрутов. Герои побывают на островах, отправятся в поход и откроют уютные самарские дворики.
Основные съёмочные локации — улица Ленинградская, набережная, вертолётная площадка, Дом со слонами и волжские берега. В фильме задействованы как столичные актёры (Алина Гольденберг, Ангелина Калинина, Егор Яковлев), так и самарцы — школьница Виталина Панова, актёр Дмитрий Стариков и другие.
Проект реализуется при поддержке Центра кинопроизводства Самарской области. По словам его руководителя Марка Бурова, в регионе действует система компенсации затрат для киностудий, а база кинолокаций уже насчитывает около 40 объектов.
Съёмки завершатся в конце июля. Премьера фильма «Над уровнем неба» запланирована на 2026 год. Один из показов состоится в Самаре.
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