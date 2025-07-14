МВД Иркутской области: Абитуриентов и их родителей массово обманывают мошенники

Приемная кампания в колледжи и вузы в самом разгаре. Абитуриенты и их родители волнуются о поступлении, чем ожидаемо пользуются мошенники. Вчерашние школьники стали новыми жертвами обмана. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
— Одна из новых схем — звонки от имени Минпросвещения или экзаменаторов. Родителям предлагают срочно зарегистрировать ребенка на некоем «портале сдачи ЕГЭ», требуют предоставить СМС-код и затем получают доступ к аккаунтам и личным данным, — рассказывают полицейские.
Еще один способ жуликов: ребят заманивают на фейковые сайты университетов, после чего подделывают платежные страницы и звонят поступающим под видом сотрудников учебных заведений. Мошенники могут подделывать сообщения от имени ректора с просьбой подтвердить имеющиеся данные или предоставить дополнительную информацию.
Правоохранители просят абитуриентов и их родителей не переходить по сомнительным ссылкам, полученным по телефону или через мессенджеры! Помните, что официальные учреждения таким образом информацию никогда не запрашивают.