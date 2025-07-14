МВД Иркутской области: Абитуриентов и их родителей массово обманывают мошенники

Приемная кампания в колледжи и вузы в самом разгаре. Абитуриенты и их родители волнуются о поступлении, чем ожидаемо пользуются мошенники. Вчерашние школьники стали новыми жертвами обмана. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.