Омскстат назвал самые дорогие услуги в Омске

По данным Омскстата, в июне потребительские цены в сфере услуг в Омской области выросли всего на 0,2%. Однако в отдельных секторах изменения оказались более заметными.
Так, существенно выросла стоимость доступа в интернет — абонентская плата увеличилась на 4,4%. Также подорожала аренда жилья — цены выросли на 2,5%. Отмечен рост стоимости поездок на Черноморское побережье России — на 2,7%.
В то же время некоторые категории услуг стали доступнее. Услуги страхования подешевели на 3,3%, а санаторно-оздоровительные услуги — на 1,5%. Плата за пользование потребительскими кредитами снизилась на 1%. Кроме того, заграничные путешествия стали более экономичными: расходы на зарубежный туризм сократились на 1,4%.
Ранее мы писали, что в Омске снова подорожали продукты, сильнее всего овощи и рыба.