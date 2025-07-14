Омскстат назвал самые дорогие услуги в Омске

В то же время некоторые категории услуг стали доступнее. Услуги страхования подешевели на 3,3%, а санаторно-оздоровительные услуги — на 1,5%. Плата за пользование потребительскими кредитами снизилась на 1%. Кроме того, заграничные путешествия стали более экономичными: расходы на зарубежный туризм сократились на 1,4%.