Как оформить загранпаспорт для новорожденного в Казахстане

Оформить паспорт ребенку можно с момента его рождения. Согласно законодательству Республики Казахстан, каждый гражданин, независимо от возраста, обязан иметь собственный паспорт при выезде за границу.
Для получения паспорта родителям необходимо обратиться в любое отделение ЦОН. При себе необходимо иметь:
- свидетельство о рождении ребенка;
- удостоверение личности одного из родителей;
- квитанцию об оплате госпошлины в размере 4 МРП или 15 728 тенге (30,2 долларов).
Присутствие хотя бы одного из родителей при подаче заявления обязательно. Срок оказания услуги составляет до 15-ти рабочих дней.
Дети быстро меняются внешне, и сотрудники пограничной службы порой не могут узнать ребенка по фотографии. В таких случаях паспорт подлежит замене, даже если срок его действия еще не истёк. Для детей до 12 лет паспорт оформляется сроком на 5 лет, с 12 до 16 лет — на 10 лет.
Кроме того, паспорт выдается бесплатно для таких категорий, как:
обладатели подвесок «Алтын алқа» («Золотая подвеска») и Күміс алқа«(“Серебряная подвеска”);
- дети-сироты;
- инвалиды;
- дети, оставшиеся без попечения родителей.
Казахстанцам также доступна услуга ускоренного получения загранпаспорта. По желанию заявителя документ может быть оформлен в течение одного или трех рабочих дней, при условии дополнительной оплаты за срочность.