Как оформить загранпаспорт для новорожденного в Казахстане

Дети быстро меняются внешне, и сотрудники пограничной службы порой не могут узнать ребенка по фотографии. В таких случаях паспорт подлежит замене, даже если срок его действия еще не истёк. Для детей до 12 лет паспорт оформляется сроком на 5 лет, с 12 до 16 лет — на 10 лет.