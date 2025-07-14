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Как оформить загранпаспорт для новорожденного в Казахстане

АСТАНА, 14 июл — Sputnik. В разгар летнего сезона представители «Государственной корпорации “Правительство для граждан” рассказали, как казахстанцы могут получить заграничный паспорт для новорожденных.

Источник: «Государственная корпорация «Правительство для граждан»

Оформить паспорт ребенку можно с момента его рождения. Согласно законодательству Республики Казахстан, каждый гражданин, независимо от возраста, обязан иметь собственный паспорт при выезде за границу.

Для получения паспорта родителям необходимо обратиться в любое отделение ЦОН. При себе необходимо иметь:

  • свидетельство о рождении ребенка;
  • удостоверение личности одного из родителей;
  • квитанцию об оплате госпошлины в размере 4 МРП или 15 728 тенге (30,2 долларов).

Присутствие хотя бы одного из родителей при подаче заявления обязательно. Срок оказания услуги составляет до 15-ти рабочих дней.

Дети быстро меняются внешне, и сотрудники пограничной службы порой не могут узнать ребенка по фотографии. В таких случаях паспорт подлежит замене, даже если срок его действия еще не истёк. Для детей до 12 лет паспорт оформляется сроком на 5 лет, с 12 до 16 лет — на 10 лет.

отметила директор филиала по городу Шымкент Айнур Тобаева

Кроме того, паспорт выдается бесплатно для таких категорий, как:

обладатели подвесок «Алтын алқа» («Золотая подвеска») и Күміс алқа«(“Серебряная подвеска”);

  • дети-сироты;
  • инвалиды;
  • дети, оставшиеся без попечения родителей.

Казахстанцам также доступна услуга ускоренного получения загранпаспорта. По желанию заявителя документ может быть оформлен в течение одного или трех рабочих дней, при условии дополнительной оплаты за срочность.