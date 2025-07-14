Квест, показ мод и концерт: калининградцев приглашают отметить День янтаря

Еще одной площадкой праздника станет территория зеленого вала за Музеем янтаря. Гостей ждет встреча с художницей Натальей Шевченко — создателем хомлинов и инициатором проведения Дня янтаря в Калининграде. Кроме того, вечером пройдет лекция под открытым небом, на которой ученый секретарь музея Ирина Кривонос расскажет, почему в XIV веке Пруссия стала Святой землей, были ли в нашем крае крестовые походы и насколько богаты должны были быть туристы, чтобы оказаться в этих краях 700 лет назад. Вход на вал — свободный.