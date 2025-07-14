В Азове открылась новая велошкола

Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Ростовской области. Спортивная школа олимпийского резерва № 9 в Азове — одна из самых крупных в регионе. Тут обучаются почти 1 700 школьников, проходя подготовку по боксу, футболу, волейболу, гребле на байдарках и каноэ, плаванию, парусному спорту, прыжках на батуте, спортивной борьбе, хоккею на траве и велоспорту.
Спортивный корпус оборудован бассейном, футбольным полем, беговыми дорожками, а также многофункциональной спортивной площадкой. Также в этом году появилось модернизированное отделение велоспорта, на котором сейчас занимаются около 70 детей и подростков. Для этого капитально отремонтировали здание, закупили спортивное оборудование. Для этого из федерации велосипедного спорта направили 4,5 млн рублей. До этого федерация также поддержала модернизацию таких же отделений в Шахтах и Семикаракорске, в планах — Ростов-на-Дону.