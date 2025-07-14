Молдова продолжает плавиться: Синоптики продлили «желтый код» из-за жары — ожидается до +35 градусов

Волна жары накроет центр и юг страны.
Синоптики объявили очередной «жёлтый код» метеоопасности.
Сегодня, 14 июля, максимальная температура воздуха составит +33°C и выше. Жарко будет на юге и в центре республики.
Не забывайте пить больше жидкости и ограничьте время пребывания на солнце, в особенности в пиковые часы (с 11:00 до 16:00).
.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
«Лучше штраф, чем домой»: Трудовые мигранты из Молдовы всё реже возвращаются на родину — разочарование в диаспоре перед выборами растёт.
Житель Кантемира, проработавший несколько лет в Берлине, рассказал о растущем разочаровании среди молдавской диаспоры (далее…).
В Молдове ужесточены правила эвакуации автомобилей: Что радикально изменится — это надо знать всем.
Новые правила вступят в силу после того, как правительство доработает регламент эвакуации (далее…).
Украинский журналист возмущена поступком молдавской спортсменки Анастасии Никиты, доведшей свою мать до попытки самоубийства: «Лицо» ПАС «несёт в массы только невежество, глупость и грубость».
Настоящая дикость, происходящая на наших глазах, глубоко тронула украинского журналиста (далее…).