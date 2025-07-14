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Молдова продолжает плавиться: Синоптики продлили «желтый код» из-за жары — ожидается до +35 градусов

Предупреждение действует 14 июля 2025.

Источник: Комсомольская правда

Волна жары накроет центр и юг страны.

Синоптики объявили очередной «жёлтый код» метеоопасности.

Сегодня, 14 июля, максимальная температура воздуха составит +33°C и выше. Жарко будет на юге и в центре республики.

Не забывайте пить больше жидкости и ограничьте время пребывания на солнце, в особенности в пиковые часы (с 11:00 до 16:00).

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