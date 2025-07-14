Более 1800 стихийных свалок ликвидировали в Иркутске

Городские службы Иркутска отчитались о ликвидации более 1820 несанкционированных свалок, откуда вывезли почти 7 тысяч тонн мусора.
Чаще всего отходы незаконно складировали во дворах многоквартирных домов, в лесах, на пустырях, берегах водоемов, а также в частном секторе — возле контейнерных площадок. В этих местах жители оставляют строительный мусор, ветки и автомобильные шины, хотя они не относятся к ТКО. Для вывоза крупногабаритного мусора жителям необходимо заключать отдельные договоры со специализированными организациями.
Самые огромные стихийные свалки обнаружили в районе карьерных озер на станции Батарейной, в гаражном кооперативе № 31 «Железнодорожник», на улицах 1-я Московская, Геологов, Костычева, Терешковой, Калинина, Сосновая, Сибирская, Можайского, 2-я Аларская, в предместьях Рабочее и Марата, в микрорайоне Приморском.
Важно знать: за складирование мусора в неположенных местах предусмотрены серьезные штрафы. От 2 до 4 тысяч рублей для граждан, для должностных лиц — от 10 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.
Напомним, приемная кампания в колледжи и вузы в самом разгаре. Абитуриенты и их родители волнуются о поступлении, чем ожидаемо пользуются мошенники. Вчерашние школьники стали новыми жертвами обмана.