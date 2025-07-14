Более 1800 стихийных свалок ликвидировали в Иркутске

Чаще всего отходы незаконно складировали во дворах многоквартирных домов, в лесах, на пустырях, берегах водоемов, а также в частном секторе — возле контейнерных площадок. В этих местах жители оставляют строительный мусор, ветки и автомобильные шины, хотя они не относятся к ТКО. Для вывоза крупногабаритного мусора жителям необходимо заключать отдельные договоры со специализированными организациями.