В Кантемировском районе Воронежской области ввели режим ЧС из-за пожаров

Согласно информации ГУ МЧС по Воронежской области, 14 июля в Кантемировском районе прогнозируется пятый класс пожароопасности из пяти возможных. По данным ФБУ «Авиалесоохрана» (структура Рослесхоза), на сегодня особый противопожарный режим установлен в 53 регионах России, в том числе в Воронежской области и в восьми муниципалитетах Липецкой области. С начала года в макрорегионе произошло десять природных пожаров: по одному в Белгородской и Липецкой областях, восемь — в Воронежской.