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Пятый этап краевого экопроекта «ПРОуборка» выиграли жители Краснокамска

В очередной «ПРОуборке» приняли участие жители 39 муниципалитетов Прикамья и представители двух районов Перми.

В очередной «ПРОуборке» приняли участие жители 39 муниципалитетов Прикамья и представители двух районов Перми. Весь собранный мусор уже вывезен на полигоны.

Лидером пятого этапа традиционной акции признан Краснокамск. Также отмечены результаты Карагайского, Кунгурского, Бардымского округов. Впервые присоединилось к проекту Пермское городское лесничество, его сотрудники привели в порядок экологическую тропу «Ботаническая» на Кислотных дачах.

Ну, а победителей ждет главный приз от регионального оператора ТКО — укомплектованная контейнерная площадка стандарта, разработанного к 300-летию Перми.