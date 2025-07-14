Пятый этап краевого экопроекта «ПРОуборка» выиграли жители Краснокамска

В очередной «ПРОуборке» приняли участие жители 39 муниципалитетов Прикамья и представители двух районов Перми. Весь собранный мусор уже вывезен на полигоны.
Лидером пятого этапа традиционной акции признан Краснокамск. Также отмечены результаты Карагайского, Кунгурского, Бардымского округов. Впервые присоединилось к проекту Пермское городское лесничество, его сотрудники привели в порядок экологическую тропу «Ботаническая» на Кислотных дачах.
Ну, а победителей ждет главный приз от регионального оператора ТКО — укомплектованная контейнерная площадка стандарта, разработанного к 300-летию Перми.