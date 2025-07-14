Профсоюз сказал, могут ли не выплатить аванс сотруднику-совместителю в Беларуси

Дарья Пугач добавила, что общие правила выплаты заработной платы распространяются на всех сотрудников, включая и совместителей. Таким образом, периодичность выплаты зарплаты не может быть менее двух раз и за первую половину оплата труда должна осуществляться всем сотрудникам.