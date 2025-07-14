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Профсоюз сказал, могут ли не выплатить аванс сотруднику-совместителю в Беларуси

Профсоюз пояснил, может ли работодатель не выплатить аванс сотруднику-совместителю.

Источник: Комсомольская правда

Профсоюз сказал, могут ли не выплатить аванс сотруднику-совместителю в Беларуси. Подробности озвучила правовой инспектор труда Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Дарья Пугач. Информация опубликована на официальном сайте организации.

Специалист обратила внимание, что не выплачивать аванс работнику-совместителю нельзя. Пугач уточнила: по части 1 статьи 73 Трудового кодекса выплата зарплаты производится регулярно в дни, которые определены в коллективном договоре, соглашении, трудовом договоре, однако не реже двух раз в месяц.

— Трудовое законодательство Республики Беларусь не содержит отдельных положений, касающихся возможности нанимателя выплачивать заработную плату только один раз в месяц, в частности не производить выплату «аванса» совместителям, — подчеркнула правовой инспектор.

Дарья Пугач добавила, что общие правила выплаты заработной платы распространяются на всех сотрудников, включая и совместителей. Таким образом, периодичность выплаты зарплаты не может быть менее двух раз и за первую половину оплата труда должна осуществляться всем сотрудникам.

Тем временем профсоюз сказал, могут ли белорусы рассчитывать на продление контракта перед пенсией.

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