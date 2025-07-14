Синоптики рассказали белорусам, какую погоду ждать в ближайшие три дня

В среду, 16 июля, будет облачно с прояснениями. Местами ночью, а днем на большей части территории Беларуси будут кратковременные дожди. Днем местами возможны сильные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Ночью и утром местами предупреждают о слабом тумане. Направление ветра северо-западное, западное. Его скорость умеренная, при грозах может стать порывистым, днем в отдельных районах — сильным порывистым. Температура воздуха ночью составит от плюс 12 до плюс 17 градусов, днем — от плюс 20 градусов на севере до плюс 28 градусов на юго-востоке.