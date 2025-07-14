Синоптики рассказали белорусам, какую погоду ждать в ближайшие три дня

В понедельник, 14 июля, переменная облачность. Днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, грозы. При грозах местами возможны сильные ливни. Направление ветра переменное, его скорость умеренная, при грозах может быть порывистым. Днем местами также прогнозируют шквалистое усиление ветра. Температура воздуха составит от плюс 24 до плюс 30 градусов.
Во вторник, 15 июля, будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны возможны кратковременные дожди. В отдельных районах прогнозируют грозы. Ночью и утром местами по стране может быть слабый туман. Направление ветра переменное, его скорость умеренная, при грозах может стать порывистым. Температура воздуха ночью составит от плюс 12 до плюс 17 градусов, днем — от плюс 21 до плюс 28 градусов.
В среду, 16 июля, будет облачно с прояснениями. Местами ночью, а днем на большей части территории Беларуси будут кратковременные дожди. Днем местами возможны сильные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Ночью и утром местами предупреждают о слабом тумане. Направление ветра северо-западное, западное. Его скорость умеренная, при грозах может стать порывистым, днем в отдельных районах — сильным порывистым. Температура воздуха ночью составит от плюс 12 до плюс 17 градусов, днем — от плюс 20 градусов на севере до плюс 28 градусов на юго-востоке.