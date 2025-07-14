Поступление в московский колледж: как подать документы и каким профессиям можно обучиться

Приемная кампания в столичные колледжи продлится до 26 июля. За первые дни подано в 10 раз больше заявлений, чем за аналогичный период прошлого года. «Вечерняя Москва» узнала, как подать документы и каким профессиям можно обучиться.
Среднее профессиональное образование сегодня вышло на новый уровень. Теперь учиться в колледже не менее престижно, чем в вузе. Зарплаты выпускников колледжей серьезно выросли, проблем с трудоустройством по профессии тоже нет — студентов еще в процессе учебы компании разбирают как горячие пирожки.
— В этом году увеличили количество бюджетных мест в колледжах Москвы для столичных девятиклассников до рекордных 43 тысяч, — сообщили в Комплексе социального развития города. Упор сделали именно на самые востребованные направления: ИТ, медицину, педагогику, транспорт, сферу гостеприимства, правоохранительную деятельность, пожарную безопасность.
— На выбор абитуриентов более 150 профессий и специальностей во всех отраслях экономики города, — добавили в соцкомплексе.
Подать заявление на поступление в колледж могут лица старше 14 лет, у которых есть учетная запись на портале mos.ru. Срок приема для девятиклассников, окончивших школу в этом году, — до 26 июля. Прием заявлений на направления со вступительными испытаниями продлится до 20 июля. Одновременно можно выбрать пять специальностей.
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Столичным выпускникам прикладывать скан-копию аттестата не нужно: все необходимые данные уже доступны в системе. К онлайн-заявлению нужно приложить фотографию размером 3×4 сантиметра и документы об образовании или квалификации, если они имеются. По желанию также можно предоставить скан-копии документов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а также документы, подтверждающие отнесение поступающего к числу лиц, имеющих преимущественное право зачисления.
В Департаменте образования и науки Москвы уточнили, что регистрация заявления происходит в течение одного рабочего дня. Проверить статус заявления можно в личном кабинете.
— В этом году в электронном виде можно подать заявку на портале mos.ru не только на обучение, но и выбрать его форму, — уточнила замдиректора Московского центра развития профессионального образования Елена Сумакова.
В Москве обучение студентов колледжей построено на практико-ориентированном подходе. 70 процентов времени уделяется получению профессиональных навыков на практике.
В департаменте рассказали, что за прошедший учебный год общее количество партнеров-работодателей превысило 3,8 тысячи.
— Компании участвуют в разработке образовательных программ, которые адаптированы под их запросы. Оборудование, которое есть в наших мастерских, проходит также согласование партнеров, чтобы обеспечить нашим студентам бесшовный переход из колледжа на работу, — отметил директор Московского автомобильно-дорожного колледжа имени А. А. Николаева Роман Фомин.
Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития:
— В столичных колледжах началась приемная кампания. Выпускникам предстоит сделать важный шаг в жизни — определиться с будущей профессией. Город продолжает развивать систему среднего профессионального образования, делая ее более доступной, эффективной и ориентированной на потребности современной экономики.
А Ведущие высшие учебные заведения России в 2026—2027 году начнут переходить на новую систему образования. Об этом сообщило Министерство образования и науки РФ.