Поступление в московский колледж: как подать документы и каким профессиям можно обучиться

Подать заявление на поступление в колледж могут лица старше 14 лет, у которых есть учетная запись на портале mos.ru. Срок приема для девятиклассников, окончивших школу в этом году, — до 26 июля. Прием заявлений на направления со вступительными испытаниями продлится до 20 июля. Одновременно можно выбрать пять специальностей.