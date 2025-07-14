В Узбекистане утвердили новые правила проверки лифтов — теперь на них будут клеить наклейки

Как сообщает Министерство юстиции, постановлением Кабинета Министров был утверждён Регламент о порядке проведения технического осмотра лифтов.
Согласно документу, все лифты, находящиеся в постоянной эксплуатации, обязаны проходить техосмотр не реже одного раза в год.
Также обязательный первичный осмотр должны пройти все вновь установленные или вводимые в эксплуатацию лифты. Осмотр должна провести специализированная организация не позднее 10 рабочих дней с момента обращения подрядной организации. После проверки данные вносятся в специальную электронную информационную систему.
По итогам осмотра на лифт прикрепляется наклейка с цветовой маркировкой, обозначающая степень его безопасности:
Зелёная — лифт полностью исправен и безопасен для эксплуатации.
Синяя — имеются незначительные неисправности, не мешающие работе.
Жёлтая — лифт неисправен и требует ремонта.
Красная — лифт признан опасным и должен быть немедленно выведен из эксплуатации.
Таким образом, теперь пассажиры смогут сразу понять, в каком состоянии находится лифт, просто взглянув на его наклейку. Это позволит повысить осведомлённость граждан, а также усилить контроль за техническим состоянием оборудования.