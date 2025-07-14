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В Узбекистане утвердили новые правила проверки лифтов — теперь на них будут клеить наклейки

Vaib.uz (Узбекистан. 14 июля). Теперь жители Узбекистана смогут с первого взгляда определить, насколько безопасно пользоваться лифтом в своём доме. В стране утверждён новый порядок технического осмотра лифтов, согласно которому на каждую кабину будут клеить информационную наклейку определённого цвета, указывающую на её техническое состояние.

Источник: Vaib.Uz

Как сообщает Министерство юстиции, постановлением Кабинета Министров был утверждён Регламент о порядке проведения технического осмотра лифтов.

Согласно документу, все лифты, находящиеся в постоянной эксплуатации, обязаны проходить техосмотр не реже одного раза в год.

Также обязательный первичный осмотр должны пройти все вновь установленные или вводимые в эксплуатацию лифты. Осмотр должна провести специализированная организация не позднее 10 рабочих дней с момента обращения подрядной организации. После проверки данные вносятся в специальную электронную информационную систему.

По итогам осмотра на лифт прикрепляется наклейка с цветовой маркировкой, обозначающая степень его безопасности:

Зелёная — лифт полностью исправен и безопасен для эксплуатации.

Синяя — имеются незначительные неисправности, не мешающие работе.

Жёлтая — лифт неисправен и требует ремонта.

Красная — лифт признан опасным и должен быть немедленно выведен из эксплуатации.

Таким образом, теперь пассажиры смогут сразу понять, в каком состоянии находится лифт, просто взглянув на его наклейку. Это позволит повысить осведомлённость граждан, а также усилить контроль за техническим состоянием оборудования.