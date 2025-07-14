Близ челябинского вокзала на 7 часов изменятся 7 автобусных маршрутов

Рядом с железнодорожным вокзалом Челябинска начались работы. На улице Железнодорожной от Камышовой до путепровода «Челябинск — Главный» идёт ремонт дорожного покрытия, в связи с чем сегодня на этом участке перекрыли движение. Ограничения вступили в силу в 13:00 и будут действовать как минимум до 20:00.