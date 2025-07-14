Близ челябинского вокзала на 7 часов изменятся 7 автобусных маршрутов

На время работ изменятся семь маршрутов автобусов. Как будет ходить общественный транспорт, поделились в пресс-службах «Организатора перевозок Челябинской области» и МУП «СОД».
№ 13к: поедет от Областной больницы по улицам Салтыкова, Профинтерна, Фёдорова, Доватора, Разина и Свободы до ж/д вокзала. В обратном направлении транспорт направят по улице Железнодорожной, затем по Доватора, а оттуда до конечной.
№ 14а и 18: будут объезжать перекрытый участок по улицам Свободы, Разина и Дзержинского. Двигаясь от Новосинеглазово и Завода ЛД соответственно, будут ехать по прежним маршрутам.
№ 27: отправят на объезд перекрытой зоны в обоих направлениях по Дзержинского и Разина. Разворачиваться автобусы будут на перекрёстке с улицей Овчинникова.
№ 52а, 65с и 483, двигаясь от ТК Кольцо, Сада Трубопрокатчик 4 и Парка Гагарина соответственно, не собираются заезжать на перекрытый участок. Вместо этого, как и упомянутый выше автобус 27, будут разворачиваться на перекрёстке Овчинникова. В обратный маршрут их движения не изменится.