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Близ челябинского вокзала на 7 часов изменятся 7 автобусных маршрутов

Рядом с железнодорожным вокзалом Челябинска начались работы. На улице Железнодорожной от Камышовой до путепровода «Челябинск — Главный» идёт ремонт дорожного покрытия, в связи с чем сегодня на этом участке перекрыли движение. Ограничения вступили в силу в 13:00 и будут действовать как минимум до 20:00.

Источник: Южноуральская панорама

На время работ изменятся семь маршрутов автобусов. Как будет ходить общественный транспорт, поделились в пресс-службах «Организатора перевозок Челябинской области» и МУП «СОД».

№ 13к: поедет от Областной больницы по улицам Салтыкова, Профинтерна, Фёдорова, Доватора, Разина и Свободы до ж/д вокзала. В обратном направлении транспорт направят по улице Железнодорожной, затем по Доватора, а оттуда до конечной.

№ 14а и 18: будут объезжать перекрытый участок по улицам Свободы, Разина и Дзержинского. Двигаясь от Новосинеглазово и Завода ЛД соответственно, будут ехать по прежним маршрутам.

№ 27: отправят на объезд перекрытой зоны в обоих направлениях по Дзержинского и Разина. Разворачиваться автобусы будут на перекрёстке с улицей Овчинникова.

№ 52а, 65с и 483, двигаясь от ТК Кольцо, Сада Трубопрокатчик 4 и Парка Гагарина соответственно, не собираются заезжать на перекрытый участок. Вместо этого, как и упомянутый выше автобус 27, будут разворачиваться на перекрёстке Овчинникова. В обратный маршрут их движения не изменится.