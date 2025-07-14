Нижегородские трамваи № 8 и № 12 встали из-за подтопления путей

Как пояснили в ведомстве, произошел резкий подъём уровня воды в Автозаводском магистральном канале. В центре отметили, что согласно техническим нормам, трамвай может двигаться, если уровень воды не превышает 10 сантиметров над головкой рельса. Однако в данном случае вода поднялась на 20 сантиметров, что делает движение подвижного состава небезопасным. В администрации Автозаводского района сообщили, что дорожные службы работают круглосуточно, устраняя последствия обильного дождя, прошедшего накануне.