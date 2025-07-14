Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый аттракцион башня свободного падения заработает в августе в парке Челюскинцев в Минске

Новый аттракцион башня свободного падения появится в августе в парке Челюскинцев.

Источник: Комсомольская правда

Новый аттракцион башня свободного падения заработает в августе в парке Челюскинцев. Подробности озвучили в телеграм-канале Первомайского района.

Сообщается, что речь идет про аттракцион «Башня свободного падения». На данный момент на аттракционе проводятся работы, связанные с наладкой систем управления. После этого будут проводиться испытания, а затем сертификация и техническое освидетельствование специалистами Госпромнадзора.

В минском парке Челюскинцев появится новый аттракцион. Фото: телеграм-канал Первомайского района Минска.

«Ориентировочная дата начала работы аттракциона — 1 августа 2025 года», — уточнили в сообщении.

Тем временем милиция сказала, можно ли курить в парках Горького и Челюскинцев в Минске.

Кстати, каток может появиться в парке Уго Чавеса в минской Каменной Горке.

А еще мы собрали, как Александр Митта снимал свой последний фильм «Шагал — Малевич» в Витебске: 154 картины «как бы Малевича», драки на камеру и обещание режиссера вернуться в Беларусь.