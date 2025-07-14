Новый аттракцион башня свободного падения заработает в августе в парке Челюскинцев в Минске

Сообщается, что речь идет про аттракцион «Башня свободного падения». На данный момент на аттракционе проводятся работы, связанные с наладкой систем управления. После этого будут проводиться испытания, а затем сертификация и техническое освидетельствование специалистами Госпромнадзора.