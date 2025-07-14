Новый аттракцион башня свободного падения заработает в августе в парке Челюскинцев в Минске

Новый аттракцион башня свободного падения заработает в августе в парке Челюскинцев. Подробности озвучили в телеграм-канале Первомайского района.
Сообщается, что речь идет про аттракцион «Башня свободного падения». На данный момент на аттракционе проводятся работы, связанные с наладкой систем управления. После этого будут проводиться испытания, а затем сертификация и техническое освидетельствование специалистами Госпромнадзора.
В минском парке Челюскинцев появится новый аттракцион. Фото: телеграм-канал Первомайского района Минска.
«Ориентировочная дата начала работы аттракциона — 1 августа 2025 года», — уточнили в сообщении.
Тем временем милиция сказала, можно ли курить в парках Горького и Челюскинцев в Минске.
Кстати, каток может появиться в парке Уго Чавеса в минской Каменной Горке.
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