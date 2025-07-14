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Минлесхоз отменил все массовые мероприятия в июле

МИНСК, 14 июл — Sputnik. Министерство лесного хозяйства Беларуси отменяет все массовые мероприятия в июле, об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

Источник: Sputnik.by

Отмечается, что решение принял глава Минлесхоза Александр Кулик. Речь идет об отмене спортивных и культурно-массовых мероприятий, которые ежегодно организует ведомство, а также семинаров и совещаний, которые не носят срочный характер.

Причина — в буреломах, образованных в результате непогоды 9−10 июля.

говорится в сообщении

Глава ведомства подчеркнул, что сейчас необходимо максимально сосредоточиться на определении объемов пострадавших насаждений, распределении объемов работ и разработке новых буреломов.

Не исключено, что соответствующее решение затронет и август. Все будет зависеть от складывающейся обстановки.

уточнили в ведомстве

Гроза и шквалистый ветер пронеслись по Беларуси 9—11 июля, это привело к нарушению электроснабжения в более чем 1,3 тысячи населенных пунктов. Одной из самых пострадавших стала Могилевская область.