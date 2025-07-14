Минлесхоз отменил все массовые мероприятия в июле

Отмечается, что решение принял глава Минлесхоза Александр Кулик. Речь идет об отмене спортивных и культурно-массовых мероприятий, которые ежегодно организует ведомство, а также семинаров и совещаний, которые не носят срочный характер.
Причина — в буреломах, образованных в результате непогоды 9−10 июля.
Глава ведомства подчеркнул, что сейчас необходимо максимально сосредоточиться на определении объемов пострадавших насаждений, распределении объемов работ и разработке новых буреломов.
Не исключено, что соответствующее решение затронет и август. Все будет зависеть от складывающейся обстановки.
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