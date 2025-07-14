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Как в Москве прошел костюмированный сап-фестиваль. Фото

13 июля в Водоотводном канале прошёл необычный сап-фестиваль «Вот сап, Москва!», организованный в рамках Дня московского транспорта. Более трех тысяч москвичей собрались, чтобы показать свою креативность, спортивные навыки и принять участие в самом ярком водном шоу столицы.

Алена Соколова
Автор Новости Mail

На берегу Водоотводного канала в Москве собрались около трех тысяч человек — участников и зрителей масштабного костюмированного сап-фестиваля «Вот сап, Москва!». Мероприятие в честь празднования Дня московского транспорта уже третий год подряд привлекает внимание любителей активного отдыха и горожан, желающих провести выходной необычно.

Участники заплыва появлялись на воде в самых неожиданных образах: от Нептуна и дельфина до Мухомора и Деда Мороза, а также в костюмах принцесс, ангелов, пчел и других сказочных персонажей.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что сап-заплывы стали доброй столичной традицией, которая развивает акваторию Москвы-реки как развлекательного пространства для горожан.

После водной части фестиваля гостей ждала культурно-развлекательная программа в парке «Музеон». Там прошли:

  • диджей-сет;
  • мастер-классы для детей и взрослых;
  • активные игры;
  • уличное искусство и анимационные площадки.

В 16:00 начался концерт, в котором выступили группа PIZZA, проект MONA и народный артист России Игорь Николаев.