Как в Москве прошел костюмированный сап-фестиваль. Фото

На берегу Водоотводного канала в Москве собрались около трех тысяч человек — участников и зрителей масштабного костюмированного сап-фестиваля «Вот сап, Москва!». Мероприятие в честь празднования Дня московского транспорта уже третий год подряд привлекает внимание любителей активного отдыха и горожан, желающих провести выходной необычно.
Участники заплыва появлялись на воде в самых неожиданных образах: от Нептуна и дельфина до Мухомора и Деда Мороза, а также в костюмах принцесс, ангелов, пчел и других сказочных персонажей.
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что сап-заплывы стали доброй столичной традицией, которая развивает акваторию Москвы-реки как развлекательного пространства для горожан.
После водной части фестиваля гостей ждала культурно-развлекательная программа в парке «Музеон». Там прошли:
- диджей-сет;
- мастер-классы для детей и взрослых;
- активные игры;
- уличное искусство и анимационные площадки.
В 16:00 начался концерт, в котором выступили группа PIZZA, проект MONA и народный артист России Игорь Николаев.