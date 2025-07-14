Как в Москве прошел костюмированный сап-фестиваль. Фото

На берегу Водоотводного канала в Москве собрались около трех тысяч человек — участников и зрителей масштабного костюмированного сап-фестиваля «Вот сап, Москва!». Мероприятие в честь празднования Дня московского транспорта уже третий год подряд привлекает внимание любителей активного отдыха и горожан, желающих провести выходной необычно.