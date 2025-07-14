В Омске будут судить бывшего замгендиректора «ТГК-11»

По итогам проведенной проверки прокуратура выявила свыше 400 нарушений закона, в судебном порядке обязав АО «ТГК № 11» устранить их в срок до 30 августа 2025 года. Также наблюдалось отсутствие отопления в течение двух недель в 11 детских садах, 18 школах и большом количестве многоквартирных домов в условиях сильного холода и низких температур, что «создало реальную угрозу для жизни и здоровья населения». Кроме того, по результатам рассмотрения 324 исков от пенсионеров и инвалидов взыскано порядка 2,6 миллиона рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда в связи с некачественным оказанием коммунальных услуг.