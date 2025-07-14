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Волонтеры выполнили 650 тысяч заявок от бойцов СВО, заявил Чернышенко

Чернышенко: волонтеры выполнили 650 тыс заявок бойцов СВО и их родственников.

Источник: © РИА Новости

СОЛНЕЧНОГОРСК, 14 июл — РИА Новости. Волонтеры выполнили как минимум 650 тысяч заявок, поступивших от бойцов спецоперации и их родственников, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Очень необходимая для нашего общества волонтерская деятельность, конечно, для нас сейчас самое важное — это поддержка наших ребят, (участвующих в — ред.) СВО, и членов их семей. Добровольцы ежедневно включаются в работу и уже выполнили около 650 тысяч заявок», — сказал зампред правительства на «Добро. Конференции-2025» в рамках форума «Территория смыслов».

Он добавил, что волонтеры оказывали психологическую и юридическую помощь. Кроме того, некоторые добровольцы ухаживали за домашними животными военнослужащих.

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