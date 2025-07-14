Волонтеры выполнили 650 тысяч заявок от бойцов СВО, заявил Чернышенко

«Очень необходимая для нашего общества волонтерская деятельность, конечно, для нас сейчас самое важное — это поддержка наших ребят, (участвующих в — ред.) СВО, и членов их семей. Добровольцы ежедневно включаются в работу и уже выполнили около 650 тысяч заявок», — сказал зампред правительства на «Добро. Конференции-2025» в рамках форума «Территория смыслов».