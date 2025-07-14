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Погибших при атаке ВСУ на пляж в Курске наградят посмертно

Хинштейн: 4 погибших при атаке ВСУ на пляж в Курске наградят посмертно.

КУРСК, 14 июл — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн распорядился отметить посмертно региональными наградами троих взрослых и ребенка, погибших при атаке ВСУ на пляж в Курске.

«Подготовьте представление по награждению нашими региональными наградами наших людей, которые погибли в ходе удара в ВСУ по пляжу в городе. Все, кто погиб, — это люди, которые помогали другим, включая и пятилетнего мальчика Толю Минашкина, который пытался защитить маму», — распорядился Хинштейн на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник.

Он отметил, что сотрудник Росгвардии, эвакуировавший граждан, уже представлен к государственной награде. Но, по мнению Хинштейна, курские власти вправе наградить его и региональной наградой.

«Спасатель, который находился непосредственно на пляже. И молодой человек, который двигался мимо, увидел и услышал произошедшее, также двинулся на помощь людям. К сожалению, при повторном взрыве также погиб», — перечислил врио губернатора еще двоих погибших.

Он назвал произошедшее «огромной бедой, огромной трагедией» и выразил соболезнования родным и близким погибших.

ВСУ 8 июля атаковали пляж «Городской» в Курске. Хинштейн заявлял, что в результате атаки погибли трое взрослых мужчин и пятилетний ребенок. Раненый мальчик скончался во время транспортировки в Москву.

Хинштейн сообщал, что погибший сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Вячеслав Гаврилов будет представлен к награждению орденом Мужества посмертно. Также орденом Мужества член СПЧ Марина Ахмедова предложила посмертно наградить погибшего на пляже мальчика.

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