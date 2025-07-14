Погибших при атаке ВСУ на пляж в Курске наградят посмертно

«Подготовьте представление по награждению нашими региональными наградами наших людей, которые погибли в ходе удара в ВСУ по пляжу в городе. Все, кто погиб, — это люди, которые помогали другим, включая и пятилетнего мальчика Толю Минашкина, который пытался защитить маму», — распорядился Хинштейн на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник.