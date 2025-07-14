Александр Митта: биография, фильмы и наследие великого режиссера

С юных лет Александр Митта увлекался живописью и мечтал стать художником. После школы он поступил в художественный вуз, но был отчислен из-за несоответствия канонам соцреализма. Затем он окончил инженерно-строительный факультет МИСИ, где его наставником стал знаменитый архитектор Константин Мельников.