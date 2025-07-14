Александр Митта: биография, фильмы и наследие великого режиссера

Александр Митта — выдающийся советский и российский кинорежиссер, народный артист России, автор культовых фильмов, среди которых первый советский фильм-катастрофа «Экипаж». Его творчество оставило яркий след в истории кинематографа, а работы продолжают любить миллионы зрителей.
Александр Митта: биография и ранние годы.
Настоящая фамилия режиссера — Рабинович. Он родился 28 марта 1933 года в Москве в интеллигентной еврейской семье. Его детство было непростым: мать отбывала срок в сибирских лагерях, и мальчика воспитывал отец.
С юных лет Александр Митта увлекался живописью и мечтал стать художником. После школы он поступил в художественный вуз, но был отчислен из-за несоответствия канонам соцреализма. Затем он окончил инженерно-строительный факультет МИСИ, где его наставником стал знаменитый архитектор Константин Мельников.
Несмотря на диплом инженера, Митта выбрал творческий путь: работал карикатуристом в журналах «Крокодил» и «Веселые картинки». В 1955 году он сменил фамилию на Митта, взяв древнееврейский псевдоним.
Режиссер Александр Митта: путь в кино.
В 1960 году Митта окончил режиссерский факультет ВГИКа, где учился у Михаила Ромма вместе с Андреем Тарковским и Василием Шукшиным. Его дипломной работой стал фильм «Друг мой, Колька!» (1961), который неожиданно вошел в топ-20 самых популярных картин года.
В 1960−70-е годы Митта снял несколько успешных фильмов о подростках:
«Без страха и упрека» (1962) «Звонят, откройте дверь» (1965) — удостоен «Золотого льва святого Марка» в Венеции’Точка, точка, запятая…" (1972) — получил множество международных наград.
Александр Митта: фильмы, покорившие зрителей.
Режиссер пробовал себя в разных жанрах:
«Москва, любовь моя» (1974) — мелодрама’Сказ про то, как царь Петр арапа женил«(1976) — сказка с Владимиром Высоцким в главной роли’Гори, гори, моя звезда» (1969) — трагикомедия.
Но настоящим прорывом стал «Экипаж» (1979) — первый советский фильм-катастрофа. Несмотря на отказ министерства финансировать проект, Митта нашел спонсора — «Аэрофлот». Фильм стал лидером проката, а актеры Леонид Филатов, Александра Яковлева и Георгий Жженов прославились на весь СССР.
«Между адом и раем»: книга Александра Митты.
В 2000-х режиссер выпустил книгу «Кино между адом и раем», где раскрыл секреты мастерства. Это издание стало настольной книгой для многих кинематографистов.
Последние годы и смерть.
В 2013 году вышел его фильм «Шагал — Малевич», а в 2024-м Митта был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. 14 июля 2025 года Александр Митта скончался на 93-м году жизни.
Фильмография Александра Митты.
1961 — «Друг мой, Колька!»1965 — «Звонят, откройте дверь»1979 — «Экипаж»1982 — «Сказка странствий»2000 — «Граница. Таежный роман»2013 — «Шагал — Малевич».
Александр Митта навсегда останется в истории кино как новатор и мастер, создавший фильмы, которые зрители пересматривают снова и снова.