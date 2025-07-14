Крымский мост — в пробке с обеих сторон почти 2 тысячи машин

В 9 утра со стороны Кубани очереди на проезд по транспортному переходу ожидали 1200 авто, со стороны Крыма — 420.
«В очереди со стороны Тамани находится 1350 транспортных средств. Ожидание более трех часов», — сказано в сообщении по состоянию на 11 часов утра.
В очереди со стороны Керчи находится 630 транспортных средств, время ожидание составляет более двух часов.
Летний Крым привлекает все больше курортников — в этом году полуостров уже посетили 2,3 миллиона туристов, что на 15% больше прошлогодней цифры. В этой связи растут и очереди к транспортному переходу через Керченский пролив — сейчас по Крымскому мосту каждый день проезжают около семи тысяч автомобилей.
Проехать мост без пробок (или с минимальными) реально — достаточно подгадать время выезда так, чтоб оказаться на транспортном переходе с 1.00 до 7.00 — в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы — с 17.00 до 23.00, дни — пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.