Жители Ростовской области пожаловались на отключения воды и электричества в жару

В частности, о перебоях с электричеством рассказали жители Таганрога, Александровки и некоторых улиц в Ростове-на-Дону, села Покровское Неклиновского района. Слабое напряжение отметили в поселке Овощном Азовского района. Проблемы с водой осложнили жизнь в поселке Саркел Цимлянского района.