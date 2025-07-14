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Жители Ростовской области пожаловались на отключения воды и электричества в жару

Временные отключения произошли в разных территориях Дона с наступлением жары.

Источник: Комсомольская правда

Жители разных территорий Ростовской области оказались без воды и электричества в жару. Жалобы люди оставили под одним из постов в телеграм-канале врио губернатора региона Юрия Слюсаря.

В частности, о перебоях с электричеством рассказали жители Таганрога, Александровки и некоторых улиц в Ростове-на-Дону, села Покровское Неклиновского района. Слабое напряжение отметили в поселке Овощном Азовского района. Проблемы с водой осложнили жизнь в поселке Саркел Цимлянского района.

Напомним, ранее на Дону предупредили о возможных проблемах из-за аномальной жары. Энергетики, чтобы снизить риски, оперативно перешли на режим повышенной готовности. К этому моменту специалисты снизили активность относительно плановых ремонтов и выполняют оперативные задачи.

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