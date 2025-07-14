Чернышенко: 88 добровольческих центров работают на территории России

«В России действует уже 88 региональных центров по развитию добровольчества, которые координируют и делают методическую поддержку, чтобы это было наиболее эффективно. Это говорит о том, что у нас практически все регионы покрыты, и более тысячи “Добро. Центров” и 3,5 тыс. штабов “Мы вместе” обеспечивают поддержку волонтерских центров», — сказал он.