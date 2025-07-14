Чернышенко: 88 добровольческих центров работают на территории России

«В России действует уже 88 региональных центров по развитию добровольчества, которые координируют и делают методическую поддержку, чтобы это было наиболее эффективно. Это говорит о том, что у нас практически все регионы покрыты, и более тысячи “Добро. Центров” и 3,5 тыс. штабов “Мы вместе” обеспечивают поддержку волонтерских центров», — сказал он.
Вице-премьер добавил, что для развития культуры добровольчества в школах было создано 23 тыс. волонтерских отрядов. По словам Чернышенко, 664 центра добровольческой деятельности работают в вузах России. «Они работают так, что не только студенты, но и жители ближайших районов тоже привлекаются, участвуют в волонтерских [акциях]», — подчеркнул вице-премьер.
О форуме.
Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» проводится с 2015 года. Организаторами в этом году выступают «Росмолодежь. Форумы», соорганизаторами — АНО «Россия — страна возможностей», Движение первых, Ассоциация волонтерских центров, некоммерческих организаций и институтов общественного развития «Добро.рф», Центр содействия молодым специалистам (ЦСМС).