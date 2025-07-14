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В Красноярске появился стационар кратковременного пребывания

У пациентов Красноярской межрайонной клинической больницы № 4 появилась возможность получить плановую медицинскую помощь всего за сутки.

Источник: Минздрав Красноярского края

В Красноярске при межрайонной клинической больнице № 4 появился стационар кратковременного пребывания. В краевом министерстве здравоохранения объяснили, что плановая госпитализация, операция и выписка пациентов здесь проходит в течение 24 часов.

Аналогов такой формы стационарного лечения в нашем регионе нет. Пациентами смогут стать люди с неотягощенным анамнезом, кому показано оперативное лечение небольших объемов.

Стационар работает с 1 июля 2025 года.

Ранее мы писали, что в крае идет строительство 14 врачебных амбулаторий — они появятся в поселках Машуковка, Солонцы, Синеборск, Раздолинск и селах Большая Иня, Тигрицкое, Большая Косуль, Верхний Кужебар, Ворогово, Еловка, Зыково, Миндерла, Озерное, Устюг.