В Красноярске появился стационар кратковременного пребывания

В Красноярске при межрайонной клинической больнице № 4 появился стационар кратковременного пребывания. В краевом министерстве здравоохранения объяснили, что плановая госпитализация, операция и выписка пациентов здесь проходит в течение 24 часов.
Аналогов такой формы стационарного лечения в нашем регионе нет. Пациентами смогут стать люди с неотягощенным анамнезом, кому показано оперативное лечение небольших объемов.
Стационар работает с 1 июля 2025 года.
Ранее мы писали, что в крае идет строительство 14 врачебных амбулаторий — они появятся в поселках Машуковка, Солонцы, Синеборск, Раздолинск и селах Большая Иня, Тигрицкое, Большая Косуль, Верхний Кужебар, Ворогово, Еловка, Зыково, Миндерла, Озерное, Устюг.