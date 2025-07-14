В России создали Координационный совет по развитию фарминноваций

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Межведомственный Координационный совет по развитию отечественных фарминноваций создали в России для запуска системной поддержки создания инновационных лекарственных препаратов по полному циклу, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Иннопрактики».
«Создан межведомственный Координационный совет по развитию отечественных фарминноваций. По результатам договоренностей на Петербургском международном экономическом форуме было подписано пятистороннее соглашение между Минздравом, Минпромторгом, Минобрнауки России, компанией “Иннопрактика” и АНО “Инновационный инжиниринговый центр”, — рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что целью соглашения является запуск системной поддержки создания инновационных лекарственных препаратов по полному циклу на линиях собственной разработки, от поиска биомишеней до выхода на международный рынок, а также с конкретными результатами к 2030 и 2036 годам.
В компании пояснили, что стороны договорились о совместной работе по формированию национального портфеля перспективных инноваций в фармацевтической индустрии. Они будут ориентированы как на обеспечение потребностей внутреннего рынка, так и на экспорт в дружественные страны.
«В рамках реализации соглашения нами будут проанализированы перспективные направления фундаментальных и прикладных научных исследований, а также оценены перспективы изучения биомишений и разработок новых лекарственных препаратов, востребованных системой здравоохранения», — добавил замминистра здравоохранения Сергей Глаголев, чьи слова приводит пресс-служба.
Там рассказали, что в ходе первого заседания межведомственного Координационного совета был утвержден план работ на 2025 год, итоги совместной работы стороны представят на форуме «Национальное здравоохранение — 2025».
Генеральный директор организации «Инновационный инжиниринговый центр» Николай Колпаков пояснил, что к участию в работе совета планируют пригласить Федеральное медико-биологическое агентство, Российскую академию наук, госкорпорацию «ВЭБ.РФ», Российский научный фонд и другие институты развития, экспертные подведомственные учреждения, научные организации и вузы.
«Для достижения поставленных целей в рамках соглашения между Минобрнауки, Минздравом и корпоративными исследовательскими центрами отечественных фармкомпаний будет согласована и синхронизирована исследовательская повестка по анализу, прогнозированию, мониторингу потребности в инновационных лекарственных средствах РФ», — отметил замминистра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский, чьи слова приводит пресс-служба.
Первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова выразила уверенность, что комплексный подход к развитию отрасли позволит отечественной инновационной фармацевтической продукции увеличить свою долю на национальном рынке госзакупок оригинальных лекарственных средств в период до 2030 года и продолжить этот рост в перспективе.
«Подписание этого соглашения — важный шаг в укреплении кооперации между государством, наукой и индустрией для создания инновационных отечественных лекарств, совместная работа позволит нам создавать собственные инновации мирового уровня, используя инструменты “сканирования горизонтов” и объединяя лучшие компетенции участников соглашения», — подчеркнула замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева, чьи слова приводит компания.