Против блогера SUBO завели уголовное дело за неуплату налогов

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Против блогера Субхана Мамедова (Subo) возбуждено уголовное дело за неуплату налогов на сумму свыше 50 миллионов рублей и легализацию денег, он объявлен в розыск, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
«Возбуждено уголовное дело в отношении блогера Субхана Мамедова, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч.2 ст. 198 УК РФ и п.»б«ч.4 ст. 174.1 УК РФ). Кроме этого, обвинения в совершении вышеперечисленных преступлений предъявлены брату и отцу блогера», — сказала она.
По данным следствия, с 2020 по 2022 год фигуранты создали схему уклонения от налогообложения, в результате в доход государства не поступило более 50 миллионов рублей. В дальнейшем с 10 миллионами рублей, полученными преступным путем, они совершили финансовые операции, купив автомобиль премиальной марки. Также в связи с несвоевременной уплатой налогов образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 20 миллионов рублей.
«В настоящее время блогер объявлен в розыск, а его родственникам избрана мера пресечения», — добавила Врадий.