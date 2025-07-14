Против блогера SUBO завели уголовное дело за неуплату налогов

По данным следствия, с 2020 по 2022 год фигуранты создали схему уклонения от налогообложения, в результате в доход государства не поступило более 50 миллионов рублей. В дальнейшем с 10 миллионами рублей, полученными преступным путем, они совершили финансовые операции, купив автомобиль премиальной марки. Также в связи с несвоевременной уплатой налогов образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 20 миллионов рублей.