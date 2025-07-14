Чернышенко предложил создать тематические награды для волонтеров

СОЛНЕЧНОГОРСК, 14 июл — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко предложил создать для волонтеров тематические награды, которые были бы связаны с тем или иным видом помощи.
«Нам, конечно, очень важна обратная связь именно от вас (волонтеров — ред.) для того, чтобы мы поняли, каким образом лучше всего отмечать и, если хотите, даже увековечивать признание того подвига, который был совершен. Поэтому я попрошу, чтобы Росмолодежь проработала этот вопрос вместе с участниками конференции… чтобы были специальные знаки отличия, которые отмечали бы событийную привязанность», — сказал зампред правительства на «Добро. Конференции-2025» в рамках форума «Территория смыслов».
По словам Чернышенко, в России могут появиться тематические награды за помощь бойцам СВО, за работу во время пожаров и ликвидации ЧС.