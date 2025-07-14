Чернышенко предложил создать тематические награды для волонтеров

«Нам, конечно, очень важна обратная связь именно от вас (волонтеров — ред.) для того, чтобы мы поняли, каким образом лучше всего отмечать и, если хотите, даже увековечивать признание того подвига, который был совершен. Поэтому я попрошу, чтобы Росмолодежь проработала этот вопрос вместе с участниками конференции… чтобы были специальные знаки отличия, которые отмечали бы событийную привязанность», — сказал зампред правительства на «Добро. Конференции-2025» в рамках форума «Территория смыслов».