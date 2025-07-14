В столице Прикамья рассказали о мерах поддержки пермских студентов

В Пермском крае работают 23 вуза различного профиля. Абитуриенты региона могут выбрать политехническое, гуманитарное, педагогические, медицинское, фармацевтическое, аграрное направления или физкультурный профиль, а также получать знания в области искусства и культуры. Кроме того, можно выбрать направление подготовки и обучаться ИТ-специальностям, робототехнике, БПЛА, программированию, педагогике или креативным индустриям и многим другим.
В том числе, на базе Пермского Политеха создана передовая инженерная школа «Высшая школа авиационного двигателестроения», которая готовит инженерные команды, способные решать задачи в интересах отрасли гражданского двигателестроения. В министерстве образования и науки Пермского края рассказали, что меры поддержки в крае получают целевики, студенты с выдающимися способностями и те, кто выбрал для обучения приоритетные для региона направления.
Студенты Перми смогут претендовать на «губернаторские» стипендии, которые Правительство Пермского края учредило для тех ребят, кто набрал 225 баллов по ЕГЭ и более. Для будущих студентов технических и естественнонаучных направлений подготовки необходимо набрать 225 баллов, от 240 баллов — для педагогического, гуманитарного направлений, языкознания, искусства и культуры и других. Выбравшим экономику, менеджмент, юриспруденцию, журналистику, ГМУ, на ЕГЭ для получения этой стипендии нужно будет набрать на экзаменах 260 баллов и выше.
В краевом ведомстве также рассказали, что с нового учебного года сумма выплат увеличена. В первые два года обучения она составит 6,5 тысяч рублей в месяц.
Повышенная дополнительная стипендия в 12,7 тысяч рублей определена для 200 первокурсников, поступивших на приоритетные для региона направления по конкурсу.
А далее — с третьего курса (с 2027 года) студенты смогут заявится на «Мой первый грант» и получить 150 тысяч рублей на реализацию проектов. Они будут отобраны на конкурной основе.
По инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с сентября 2025 года будут выплачиваться стипендии студентам-целевикам педагогических направлений (математика, физика, химия, биология, информатика). «Целевая» стипендия составит 10 тысяч рублей в месяц. В этом году её смогут получить 60 студентов Прикамья.
Студенты, поступившие учиться по договору целевого обучения, могут претендовать на целевую стипендию, которую в качестве поощрения обеспечит будущий работодатель. О том, возможно ли получение такой стипендии на выбранном направлении учёбы, и о том, каковы условия выплат, нужно уточнять у «заказчика» целевого обучения.
Кроме краевых стипендий студентам выплачиваются: академическая стипендия — назначается тем, кто учится очно на бюджете, не имеют академических задолженностей и «троек», социальная — назначается определенным категориям студентов в качестве помощи от государства и не зависит от оценок и успехов в учебе.
Кроме того, студенты краевых вузов могут претендовать на различные именные и президентские стипендии. Условия их получения можно выяснить на сайте выбранного вуза.
На сегодняшний день в Пермском крае выпускники могут претендовать на бюджетные места в вузах, количество которых шесть тысяч, а, кроме того, действует 1400 предложений от работодателей на портале «Работа в России» по квоте на целевое обучение.
Приём документов в пермские вузы продолжается, в том числе и по целевым квотам. Он завершится 25 июля. Подать документы можно в 5 вузов до 5 направлений в каждом, включая бакалавриат, специалитет, магистратуру.
Сервис «Поступление в вуз онлайн» даст возможность выбрать специальность и учебное заведение по индивидуальным параметрам: результатам ЕГЭ, местоположению вуза и форме обучения. В этом плюс цифровизации государственных услуг — приоритетного направления национального проекта «Экономика данных» и проекта «Государство для людей».
В краевом Минобре напоминают, что абитуриенты могут подать заявку на целевое обучение и выбрать предприятие на платформе «Работа России».
На целевое обучение необходимо поступать по отдельному конкурсу в рамках специальной квоты, которая выделяется из общего числа бюджетных мест. В вузах Пермского края предусмотрено свыше 1,6 тыс. целевых мест.
Плюс целевого обучения ещё и в том, выпускники школ могут сразу выбрать и работодателя, который обеспечит ему гарантированное трудоустройство и материальную поддержку во время обучения в учебном заведении.
В Прикамье ведётся системная работа по тому, чтобы обеспечить регион кадрами в приоритетных отраслях экономики. Прежде всего это инженерные специальности, специалисты по ИТ, представители рабочих профессий для промышленности и агропромышленной отрасли.