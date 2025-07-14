В столице Прикамья рассказали о мерах поддержки пермских студентов

Студенты Перми смогут претендовать на «губернаторские» стипендии, которые Правительство Пермского края учредило для тех ребят, кто набрал 225 баллов по ЕГЭ и более. Для будущих студентов технических и естественнонаучных направлений подготовки необходимо набрать 225 баллов, от 240 баллов — для педагогического, гуманитарного направлений, языкознания, искусства и культуры и других. Выбравшим экономику, менеджмент, юриспруденцию, журналистику, ГМУ, на ЕГЭ для получения этой стипендии нужно будет набрать на экзаменах 260 баллов и выше.