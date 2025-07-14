Защитник Егор Ганабин остался в самарском ЦСК ВВС

24-летний снова сыграет за «летчиков» в предстоящем сезоне ВХЛ.
Егор Ганабин родился в Екатеринбурге. Выступал в Башкортостане. В сезоне 2018−2019 переехал в Венгрию. В 2019-м оказался за океаном в команде «Кливленд Баронс».
Через год вернулся в Россию в систему пензенского «Дизеля». С розыгрыша ВХЛ 2023−2024 является защитником ЦСК ВВС. Всего — 111 матчей за самарцев и 27 очков (девять шайб и 18 ассистов).
В минувшем сезоне поучаствовал в 63 встречах и заработал 19 результативных баллов (6+13).
А недавно 23-летний Олег Тетерин перешел из «Магнитки» в самарский ЦСК ВВС.
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