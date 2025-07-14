В Венгрии в библиотеке с древними книгами нашли вредителей

В библиотеке одного из самых известных культурных центров Венгрии, Паннонхалмского аббатства, случился наплыв насtкомых. В древних томах обнаружены следы жизнедеятельности древоточца хлебного, также известного как древоточец табачный. Это маленькое насекомое, длина которого составляет всего 3−4 мм, способно нанести серьезный урон даже самым ценным изданиям: а ведь многие издания в коллекции уже хранятся сотни лет. Об инциденте сообщили в издании Hungary Today.