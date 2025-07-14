В Венгрии в библиотеке с древними книгами нашли вредителей

В библиотеке одного из самых известных культурных центров Венгрии, Паннонхалмского аббатства, случился наплыв насtкомых. В древних томах обнаружены следы жизнедеятельности древоточца хлебного, также известного как древоточец табачный. Это маленькое насекомое, длина которого составляет всего 3−4 мм, способно нанести серьезный урон даже самым ценным изданиям: а ведь многие издания в коллекции уже хранятся сотни лет. Об инциденте сообщили в издании Hungary Today.
Особую опасность для библиотечных фондов представляет личинка жука: она активно питается органическими материалами — животным клеем, растительным крахмалом, бумагой. Эти вещества содержатся в корешках старых книг, поэтому вредителям в такой обстановке очень комфортно.
Насекомые проникают в здания через щели, окна или на одежде посетителей. С увеличением среднегодовой температуры такие случаи происходят все чаще. По данным экспертов, для полного цикла развития жукам нужно минимум 18−20 градусов тепла, что сейчас становится нормой для помещений библиотек.
Борьба с вредителем усложняется тем, что аббатство является объектом культурного наследия. Химические средства использовать нельзя: есть риск повреждения фресок, деревянных полок и самой структуры здания. Поэтому специалисты выбрали аноксийную технологию, то есть обработку в условиях отсутствия кислорода. Методика позволяет остановить развитие жуков на всех стадиях, не повреждая старинные материалы.
«Работы начались сразу после обнаружения первых признаков заражения», — сообщил Мате Винце, заместитель государственного секретаря по вопросам коллекций и культурного развития. Правительство страны выделило 100 миллионов форинтов (более 22 миллионов рублей) на восстановление и защиту фондов.
Власти Венгрии надеются, что оперативное вмешательство поможет сохранить уникальное собрание библиотеки.