МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Москвичи назвали квас самой вкусной заправкой для окрошки в опросе проекта «Активный гражданин», на втором месте оказался кефир, сообщается на сайте мэра и правительства.
«В проекте “Активный гражданин” подвели итоги голосования, в котором жители столицы выбирали самую вкусную заправку для окрошки. Опрос проходил в рамках проекта “Лето в Москве”. Своим мнением поделились более 200 тысяч человек. Безоговорочным фаворитом стал квас — именно эту заправку для окрошки выбрали 57% участников голосования», — говорится в сообщении.
Отмечается, что кефир предпочли 16% «активных граждан», айран — 4%, а 14% пользователей признались, что не едят окрошку.
В сообщении также уточняется, что в рамках опроса известные столичные рестораторы и шеф-повара поделились своими рецептами холодного супа, жители выбирали самый оригинальный. Москвичи присудили победу — 42% голосов — пряной окрошке на квасе с говяжьим языком по рецепту Сергея Волконенкова. Вариант Антона Пинского с магаданскими креветками получил поддержку 20% опрошенных. Предложенная Алексеем Васильчуком вариация блюда на кефире с пастрами понравилась 18% участников голосования.
«Лето в Москве» — масштабный городской проект с фестивалями, мастер-классами, спектаклями, тренировками, концертами и соревнованиями, который проходит в столице уже второй год.