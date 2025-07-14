Москвичи назвали квас самой вкусной заправкой для окрошки

«В проекте “Активный гражданин” подвели итоги голосования, в котором жители столицы выбирали самую вкусную заправку для окрошки. Опрос проходил в рамках проекта “Лето в Москве”. Своим мнением поделились более 200 тысяч человек. Безоговорочным фаворитом стал квас — именно эту заправку для окрошки выбрали 57% участников голосования», — говорится в сообщении.