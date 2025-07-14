Адвокат Акунина* заявил о невиновности писателя по уголовному делу

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Адвокат заявил о невиновности писателя Бориса Акунина* (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей об иностранных агентах, передает корреспондент РИА Новости из зала Второго западного окружного военного суда.
«Мой подзащитный невиновен, вина его не доказана», — сказал адвокат Олег Дубинин.
В понедельник военный суд приступил к заочному рассмотрению дела Акунина* по существу.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.