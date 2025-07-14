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В карту жителя Калининградской области включат скидки на услуги и покупки

Обладатели карты жителя Калининградской области смогут получить скидки у партнеров.

Перечень организаций, участвующих в предложении, еще не установлен.

В своем официальном телеграм-канале губернатор региона Алексей Беспрозванных рассказал, что обладатели карты смогут получать скидки от магазинов, объектов общепита, салонов красоты, туристических фирм и культурных учреждений.

Сервис назвали «Моя выгода». Каждый пользователь сможет индивидуально выбрать понравившиеся категории.

Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что часть калининградцев сможет привязать транспортные карты «Волна Балтики» к своим банковским и не таскать пластиковые. Это касается льготных категорий и учащихся школ.