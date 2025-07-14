Минлесхоз сделал важное заявление после ураганов в Беларуси. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.
«В отрасли отменят все массовые мероприятия на июль. Причина — в буреломах, образованных в результате непогоды 9−10 июля», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что указанное решение было принято министром лесного хозяйства Александром Куликом. В частности, речь идет про отмену спортивных мероприятий, культурно-массовых мероприятий, семинаров и совещаний, которые не носят «горящий» характер.
— Сейчас важно минимизировать отвлечение людей. Максимально сосредоточиться на определении точных объемов пострадавших насаждений, оперативно распределить объемы работ и приступить к разработке новых буреломов, — подчеркнул глава Минлесхоза Беларуси.
Кулик допустил, что указанное решение может затронуть и август, однако все будет зависеть от обстановки, которая складывается. В пресс-службе ведомстве заметили: 14 июля министр лесного хозяйства «сверит часы» с главой Могилевского облисполкома.
«Во время селектора Александр Кулик и Анатолий Исаченко обсудят оперативную обстановку, необходимость привлечения в наиболее пострадавшие от непогоды регионы дополнительные силы и ресурсы», — отметили в Минлесхозе.
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