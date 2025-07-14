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Минлесхоз сделал важное заявление после ураганов в Беларуси

Минлесхоз Беларуси выступил с важным заявлением после ураганов.

Источник: Комсомольская правда

Минлесхоз сделал важное заявление после ураганов в Беларуси. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

«В отрасли отменят все массовые мероприятия на июль. Причина — в буреломах, образованных в результате непогоды 9−10 июля», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что указанное решение было принято министром лесного хозяйства Александром Куликом. В частности, речь идет про отмену спортивных мероприятий, культурно-массовых мероприятий, семинаров и совещаний, которые не носят «горящий» характер.

— Сейчас важно минимизировать отвлечение людей. Максимально сосредоточиться на определении точных объемов пострадавших насаждений, оперативно распределить объемы работ и приступить к разработке новых буреломов, — подчеркнул глава Минлесхоза Беларуси.

Кулик допустил, что указанное решение может затронуть и август, однако все будет зависеть от обстановки, которая складывается. В пресс-службе ведомстве заметили: 14 июля министр лесного хозяйства «сверит часы» с главой Могилевского облисполкома.

«Во время селектора Александр Кулик и Анатолий Исаченко обсудят оперативную обстановку, необходимость привлечения в наиболее пострадавшие от непогоды регионы дополнительные силы и ресурсы», — отметили в Минлесхозе.

Ранее мы узнали, как выглядит сломанный и поваленный лес после страшного урагана в Беларуси: фото и видео.

Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко дал три важных поручения и назвал свои требования после ураганов в Беларуси 9 и 10 июля.

Кроме того, мы собрали информацию про последствия урагана и грозы 10 июля в Могилевской области: погибла женщина, ребенок и трое взрослых в больнице, деревья вывернуло с корнями, а лес пострадал на территории, равной 420 футбольным полям.

Тем временем мы писали про последствия ливня в Минске 10 июля 2025: подтопления, падения деревьев, остановки транспорта, десятибалльные пробки.

Также мы писали, что мощный ураган разворотил деревню в Витебской области 9 июля: «Снесло не только крыши, но и стены домов и деревья, полностью перекрыта трасса».

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