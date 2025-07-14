В Пермском крае прошел фестиваль по метанию навоза

10 июля в селе Крылово Пермского края в рамках празднования Дня села прошел юбилейный, 15-й по счету, фестиваль по метанию сухих коровьих лепешек «Веселый коровяк». Мероприятие стало веселой традицией региона, но в этом году превзошло все ожидания по масштабу и количеству заявок, сообщили в «РИА Новости».
Организаторы поделились, что столкнулись с рекордным количеством участников: пометать навоз захотели больше двухсот человек. Конкурс пришлось вести три часа, чтобы принять всех желающих.
Среди мужчин победил Евгений Алексеев, бросивший лепешку на 45 метров, среди женщин лучшей стала Оксана Белова, показавшая результат в 29 метров. Оба участника приехали из других регионов. В рядах гостей фестиваля были даже гости из Италии.
Победители получили ценные призы: для женщин — садовые качели, для мужчин — казан на несколько литров. Для второго и третьего места предусмотрели шампуры, туристические наборы и постельные принадлежности. По словам организаторов, главной наградой стало хорошее настроение, царившие весь день: люди были довольны, фотографировались со «снарядами», забирали их на память.
Кроме основного конкурса жителей и гостей села развлекали и другие мероприятия: бег с тачками, с коромыслами и даже на лыжах. Теплая обстановка объединила представителей разных поколений.
Фестиваль «Веселый коровяк» проводится в Крылове с 2009 года. За это время он стал символом местного колорита и примером того, как можно весело и экологично использовать сельскохозяйственные отходы. Участники и зрители подчеркивают, что главное в этих соревнованиях — не рекорды, а настроение, смех и уважение к традициям русской деревни.