В Пермском крае прошел фестиваль по метанию навоза

Фестиваль «Веселый коровяк» проводится в Крылове с 2009 года. За это время он стал символом местного колорита и примером того, как можно весело и экологично использовать сельскохозяйственные отходы. Участники и зрители подчеркивают, что главное в этих соревнованиях — не рекорды, а настроение, смех и уважение к традициям русской деревни.