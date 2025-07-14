В Петербурге проведут 37 гидравлических испытаний. Где не будет горячей воды?

Ранее в Госдуме заговорили о том, что отключать горячую воду на две недели во время летних испытаний — это слишком. Даже 4 дня — перебор. Флагманом трехдневной реформы предложили сделать Москву. Есть ли место Петербургу в этой эскадре, «Фонтанка» выясняла здесь.