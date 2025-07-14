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В Петербурге проведут 37 гидравлических испытаний. Где не будет горячей воды?

В понедельник, 14 июля, в Петербурге стартовала новая волна гидравлических испытаний теплосетей. Под проверки, которые продлятся пять дней, попали 10 районов Петербурга и Новое Девяткино в Ленобласти. Подробности сообщили в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

В каких районах Петербурга отключат воду с 14 по 18 июля.

Всего за неделю теплоэнергетики проведут 37 испытаний. Большую часть из них запланировало ООО «Петербургтеплоэнерго» — 20 проверок в Петроградском, Центральном и Курортном районах.

Девять проверок проведёт АО «ТЭК СПб» в Московском, Кировском, Красногвардейском и Выборгском районах. Еще пять у ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» в Невском и Петроградском районах.

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» назначило три гидравлических испытания в Василеостровском районе и повторно в Калининском, Выборгском, Центральном районах города и Новом Девяткино.

Проверить, попадает ли ваш дом в зону испытаний, можно на сайте комитета по энергетике в разделе «Подготовка и проведение отопительного сезона» или на сайтах теплоснабжающих компаний.

Ранее в Госдуме заговорили о том, что отключать горячую воду на две недели во время летних испытаний — это слишком. Даже 4 дня — перебор. Флагманом трехдневной реформы предложили сделать Москву. Есть ли место Петербургу в этой эскадре, «Фонтанка» выясняла здесь.