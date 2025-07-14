В Петербурге проведут 37 гидравлических испытаний. Где не будет горячей воды?

В каких районах Петербурга отключат воду с 14 по 18 июля.
Всего за неделю теплоэнергетики проведут 37 испытаний. Большую часть из них запланировало ООО «Петербургтеплоэнерго» — 20 проверок в Петроградском, Центральном и Курортном районах.
Девять проверок проведёт АО «ТЭК СПб» в Московском, Кировском, Красногвардейском и Выборгском районах. Еще пять у ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» в Невском и Петроградском районах.
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» назначило три гидравлических испытания в Василеостровском районе и повторно в Калининском, Выборгском, Центральном районах города и Новом Девяткино.
Проверить, попадает ли ваш дом в зону испытаний, можно на сайте комитета по энергетике в разделе «Подготовка и проведение отопительного сезона» или на сайтах теплоснабжающих компаний.