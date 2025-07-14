Улучшена работа антенн для оптоакустических томографов

Как объясняют исследователи, оптоакустическая томография представляет собой один из самых перспективных методов визуализации сосудов. В его рамках изучаемые артерии, вены и капилляры особым образом нагреваются при помощи импульсов лазерного излучения, что порождает внутри этих сосудов ультразвуковые волны. Наблюдая за этими колебаниями, можно получить информацию не только о структуре сосудов, но и о том, как движется кровь через них и насколько насыщены окружающие ткани кислородом.