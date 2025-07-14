В Омской области ожидается потепление до +25 градусов

16 июля ночью столбики термометров покажут от +10 до +15 градусов, а днем потеплеет до +20…+25, местами — до +30. Однако осадки не прекратятся: ожидаются дожди и грозы. Ветер усилится до 7−12 м/с, а в отдельных районах его порывы могут достигать 15−18 м/с.