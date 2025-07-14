В Омской области ожидается потепление до +25 градусов

Омичей ждет теплое завершение рабочей недели. По прогнозам синоптиков, в регионе установится комфортная летняя погода. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), в ближайшие дни жителей Омской области ожидает потепление.
Завтра, 15 июля, дневная температура воздуха поднимется до +20…+25 градусов, а ночью составит +9…+14. Возможны дожди и грозы, ветер усилится до 6−11 м/с.
16 июля ночью столбики термометров покажут от +10 до +15 градусов, а днем потеплеет до +20…+25, местами — до +30. Однако осадки не прекратятся: ожидаются дожди и грозы. Ветер усилится до 7−12 м/с, а в отдельных районах его порывы могут достигать 15−18 м/с.
17 июля ночью температура составит +11…+16, а днем воздух прогреется до +23…+28 градусов, местами — до +17…+22. Продолжатся кратковременные дожди, особенно днем, возможны грозы. Ветер будет дуть со скоростью 5−10 м/с, в отдельных районах — до 12−14 м/с.
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