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В Бостоне на аукционе продали редкое фото Мэрилин Монро

В Бостоне на аукционе реализовали редкую находку из личной истории Мэрилин Монро — фотографию актрисы с надписью: «To Mr. Bolds, Thanks and my warmest regards, Marilyn Monroe DiMaggio».

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: rrauction.com

На аукционе в Бостоне была продана уникальная фотография Мэрилин Монро, сделанная в январе 1954 года. Сумма сделки составила 21 655 долларов (около 1,8 миллиона рублей), сообщили в агентстве RR Auction.

У фотографии есть своя история: всего через две недели после свадьбы с бейсболистом Джо ДиМаджио, легендарная модель вместе с супругом приехала в здание федеральных служб в Сан-Франциско, чтобы оформить паспорта для предстоящей поездки в Японию и Корею. Однако выяснилось, что у актрисы нет нужного фото.

ДиМадджо быстро нашел решение: он отправился в фотоателье на Маркет-стрит, где напечатал необходимые снимки. Одно из них, как раз, он передал официальному лицу Гарри Болдсу, который помогал паре в оформлении документов. Именно это фото актриса подписала лично и передала в знак благодарности за помощь.

Снимок представляет собой черно-белое матовое фото размером 5 на 6 сантиметров. Подпись сделана красными чернилами:

«Мистеру Болдсу, с благодарностью и теплыми пожеланиями, Мэрилин Монро ДиМаджорио».

На обратной стороне — пометки сотрудника, а также вырезка из статьи, рассказывающая о том, как пара столкнулась с бюрократическими трудностями перед медовым месяцем.

Фотография является частью редких личных артефактов эпохи, связанных с коротким, но значимым этапом жизни Монро. Интерес к лоту объясняется историческим контекстом — этот период стал началом их совместной жизни, которая, как известно, закончилась тем же летом 1954 года.

Продажа прошла в рамках специализированного аукциона, посвященного Голливудским реликвиям. Фотография была сертифицирована PSA/DNA — авторитетным центром проверки автографов. Эксперты отметили, что такой лот может быть интересен как культурный объект, связанный с эпохой 50-х.