В Бостоне на аукционе продали редкое фото Мэрилин Монро

У фотографии есть своя история: всего через две недели после свадьбы с бейсболистом Джо ДиМаджио, легендарная модель вместе с супругом приехала в здание федеральных служб в Сан-Франциско, чтобы оформить паспорта для предстоящей поездки в Японию и Корею. Однако выяснилось, что у актрисы нет нужного фото.